Calciomercato.it - Skriniar alla Juventus, arriva l’assist direttamente da Luis Enrique

I bianconeri sperano nell’arrivo di, le frasi del tecnico del Psg sul difensore slovacco alimentano le speranzeLe grandi manovre di mercato per lasono cominciate, già da un po’ in realtà. Giuntoli ha un piano per i bianconeri, per racimolare un tesoretto, che sarebbe fondamentale per le operazioni in entrata, date le risorse limitate a disposizione. Al tempo stesso, il dt dei piemontesi segue diversi nomi, per provare a rinforzare la rosa e in cimalista c’è sempre Milanda– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Identikit dello slovacco che sarebbe l’ideale per puntellare la difesa, vista la sua esperienza e la sua conoscenza del campionato italiano. Dopo i gravi stop di Bremer e Cabal servono due colpi in retroguardia e almeno uno dei due, per aiutare da subito Thiago Motta, dovrà essere un giocatore per il quale non ci sia il minimo problema di tempi di inserimento.