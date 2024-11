Renzo Rubino e la sua ssbanda | Il divertimento è come una balera

Ilgiorno.it - Renzo Rubino e la sua (s)sbanda: "Il divertimento è come una balera"

Leggi su Ilgiorno.it

Quando la Sbanda passò. C’è un che di sorprendente e imprevedibile nella desinenza usata dalla formazione di paese che accompagna(nella foto) questa sera sul palco dell’Arci Bellezza. Un tuffo in quello spirito delle feste di piazza che il cantautore tarantino, all’anagrafe Oronzo, 36 anni, trapianta nel profondo Nord rivisitando passato e presente con gli arrangiamenti bandistici tradizionali dell’ultimo album “Il silenzio fa Boom”. Un incontro, prima ancora che un concerto, nello spirito delle lunghe notti d’estate tra luminarie e falò sotto la luna.da banda a (s)banda cosa cambia? "L’idea di decontestualizzare la banda dai suoi luoghi abituali, ovvero piazze, casse armoniche, feste patronali, è già un esperimento molto interessante e potente. Vedere 12 bandisti in azione su un palco divincolarsi tra canzoni e valzer del pubblico che hanno davanti,se invece che in un club si trovassero in una, è tanto spiazzante quanto divertente".