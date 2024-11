Gaeta.it - Presentata la mappatura dei servizi per donne e ragazze a Roma: un iniziativa locale di sostegno

Facebook WhatsAppTwitter Oggi a, nel municipio I, è stata svelata una nuovache evidenzia i luoghi e idedicati allee alle. Questaha l’obiettivo di facilitare l’accesso alle risorse disponibili per coloro che necessitano di, sia per questioni di lavoro che per problematiche sanitarie e sociali. L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave come la presidente del municipio Lorenza Bonaccorsi e l’assessore aiSociali e Pari Opportunità, Claudia Santoloce, insieme a rappresentanti della Commissione Pari Opportunità.Una risposta necessaria al bisogno di informazioneLorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I, ha sottolineato l’importanza della, descrivendola come uno strumento essenziale per un rapido accesso alle informazioni suidisponibili per le