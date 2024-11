Quifinanza.it - Northvolt si arrende alla crisi, la startup svedese chiede l’amministrazione straordinaria

L’azienda di batterie agli ioni di litio per auto elettricheha chiesto, dopo mesi di gravissimanegli Stati Uniti. La società ha oltre 5 miliardi di euro di debiti e meno di 30 milioni di euro di liquidità, che le permetterebbero di sopravvivere soltanto per un’altra settimana.Da mesitenta di trovare un nuovo finanziamento per continuare le sue operazioni in vano. Dopo i grandi investimenti delle case automobilistiche europee, la società ha fallito il passaggio daad azienda vera e propria anche a causa delladel mercato automobilistico, in particolare del comparto dei Bev, i veicoli alimentati esclusivamente a batteria.ha chiestoL’aziendae americana, che produce batterie agli ioni di litio per le auto elettriche, ha chiesto di attivare il Chapter 11 del codice civile degli Stati Uniti, la principale legge che regola il fallimento delle società.