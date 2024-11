Gravidanzaonline.it - Nicole Scherzinger ha implorato la Disney di non far morire il suo personaggio in Oceania

presta la voce a Sina, la mamma di Vaiana nel film d’animazione, di cui a breve uscirà il secondo capitolo; e proprio a proposito di2, la cantante, ospite del Kelly Clarcson show, ha letteralmente pregato ladi non uccidere il suo. “Ho detto ‘per favore, devo farne parte'”, ha rivelato, mentre Clarkson ha chiosato “E diamo ai nostri figli una storia in cui possiamo restare in vita!”.Alla fine, pare che l’insistenza della ex delle Pussycat Dolls abbia vinto, e che i produttori si siano convinti a tenere in vita Sina per il secondo film, o quantomeno per una parte di esso. L’aneddoto raccontato da, tuttavia, ha riportato un gallo un tema che ciclicamente torna fuori quando si parla di film d’animazione, ovvero perché in moltissimi di essi muoia la mamma.