Ilfattoquotidiano.it - Moussa ucciso a Verona da un poliziotto, Ilaria Cucchi: “È opportuno che a indagare siano i carabinieri”. E gli amici cercano testimoni

Quando un’indagine preliminare riguarda il rappresentante di un corpo della Polizia o dei, non sarebbeche gli accertamenticondotti da un corpo diverso da quello di appartenenza? A chiederlo in una interrogazione presentata al ministro dell’interno Matteo Piantedosi e al guardasigilli Carlo Nordio, è, senatrice del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Si riferisce al caso della morte in stazione Porta Nuova adel ventiseienneDiarra, avvenuta il 20 ottobre. L’uomo, in evidente stato di alterazione psichica e probabilmente armato di coltello, si era prima accanito sulla biglietteria e sulla tabaccheria, poi era stato affrontato da una pattuglia in servizio. Un agente aveva sparato tre colpi, uno dei quali aveva raggiuntoal cuore.