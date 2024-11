News.robadadonne.it - Kate Winslet su Di Caprio: “Fortunatamente non ci siamo mai innamorati”

La loro è un’amicizia che va avanti da quasi trent’anni, da quando, cioè, si conobbero sul set di Titanic, il film che ha consacrato entrambi, nel 1997.Da quel momento il rapporto trae Leonardo Diè sempre stato speciale, come testimoniato anche dai recenti scatti alla proiezione dell’ultimo film dell’attrice, Lee, al teatro Harmony Gold di Los Angeles.Su quest’amicizia i fan della coppia hanno sognato a lungo, sperando di vederla evolversi in qualcos’altro, possibilità che i due attori hanno sempre recisamente escluso; nel 2017disse a proposito del loro lavoro nel kolossal di James Cameron: “Eravamo entrambi molto giovani enon cimail’uno dell’altra.riusciti a prenderci in giro a vicenda, e lo facciamo ancora, quindi è davvero fantastico”.