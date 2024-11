Ilgiorno.it - Il Controllo di vicinato fa centro. Sul territorio 170 volontari

"Un deterrente importante". Così il sindaco di Trezzo, Diego Torri, suldi. Una realtà cresciuta sulle sponde dell’Adda, oggi conta 170divisi in 28 gruppi, sei dei quali nati nell’ultimo anno. Summit in città sulla sicurezza allargato a polizia locale e alla sezione di casa dell’Associazione nazionale carabinieri. "Un momento di reciproca conoscenza - spiega il primo cittadino - ma anche per ribadire che l’impegno di tutti su questo tema è essenziale e ciascuno è un tassello importante del mosaico". E l’esperienza della gente che vigila su molte zone "ha un’importante funzione di prevenzione, ma non solo - aggiunge Torri - negli anni ildiha contribuito a ridurre la microcriminalità e ha stimolato la fiducia reciproca fra cittadini svolgendo un vero ruolo sociale.