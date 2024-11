Festival Popolare Italiano-Canto Mito e Rituale | Mystikòs live in Paradeseios

Leggi su Funweek.it

Domenica 24 novembre alle ore 17,30, il terzo appuntamento deldiretto da Stefano Saletti vedrà sul palco del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Romacon un programma ricco di suoni, strumenti e canti della tradizione che dimostra la forza anche innovativa delle musiche legate alla world music, al folk, alla ricerca e alle radici della musica, è un ensemble di Palermo ideato e diretto da Mario Crispi (fondatore degli Agricantus) insieme a Maurizio Maiorana, Enzo Rao Camemi, Giuseppe Lomeo, Maurizio Curcio, Nino Errera. È un’esperienza musicale ambient/mediterranea che si basa su alcune composizioni e atmosfere musicali, scritti poetici, racconti antichi e moderni rivolti ad una dimensione mistica, arcaica, ancestrale. Il progetto presenta testi tratti dalla tradizione medievale (Carmina Burana, Francesco), ispirati a poeti persiani ed indiani come Rumi, Hafez, Tagore (di cui sono riprodotte delle libere traduzioni in siciliano che assumono un suono nuovo ed atmosfere mediterranee), e tecnicamente interpretati riferendosi alla memoria enunciativa ed espressiva di poeti siciliani come Ignazio Buttitta, Giacomo Giardina, Gaspare Cucinotta, Vito Mercadante, Giovanni Meli.