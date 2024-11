Due stelle del Liverpool hanno suggerito di lasciare il club da parte dell’ex giocatore

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Molti giocatori delsi trovano ad affrontare un futuro incerto nela causa della loro situazione contrattuale.Mohamed Salah, Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold sono tutti all’ultimo anno di contratto ad Anfield e il loro futuro a lungo termine nelnon è ancora stato deciso.I Reds vorrebbero mantenere tutti quei giocatori nel, malasciato che fosse troppo tardi per essere in una posizione di comando quando si tratta del futuro di quei giocatori.Salah è stato collegato al passaggio alla Pro League saudita mentre il desiderio del Real Madrid di ingaggiare Alexander-Arnold non è più un segreto.