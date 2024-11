Calciomercato.it - DIRETTA | Conte torna sull’uso del VAR: “Mariani non è stato aiutato. Calcio è gioco di contatto”

Il Napoli sfida la nuova Roma di Claudio Ranieri al Maradona, un’incognita per il mister azzurro: le parole di Antonioin sala stampa. Terminata la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Napoli scende in campo per la 13a giornata di campionato e affronta la Roma di Claudio Ranieri, il nuovo mister giallorosso arrivato al posto di Juric. Non preoccupano le condizioni di McTominay e Lukaku, che dopo le gare con Scozia e Belgio hanno dovuto superare delle noie fisiche.Antonio, allenatore del Napoli (LaPresse)mercato.itA Castel Volturno la conferenza stampa di Antonioche presenta il big match, nonché famoso derby del Sole, in programma domenica 24 novembre alle ore 18:00.Cosa serve per essere fiero di questa squadra – “Sono passate 12 giornate, ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti.