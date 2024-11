Gaeta.it - Corsi di lingua per lavoratori stranieri: un passo verso l’integrazione nelle aziende italiane

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdeirappresenta una sfida cruciale, e l’offerta didiitaliana per migliorare le competenze comunicative si sta rivelando una risposta efficace. Questa settimana sono partiti programmi di formazione ideati per i dipendenti provenienti da paesi, finanziati dalla Fondazione Fincantieri, con sede principalmente negli stabilimenti di Monfalcone e Sestri Ponente.L’importanza deidiRimuovere le barriere linguistiche è fondamentale per promuovere l’inclusione nei luoghi di lavoro. Questisono pensati per fornire aile competenze necessarie per affrontare la vita quotidiana e le interazioni professionali, affrontando al contempo la gestione della documentazione.