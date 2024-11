Ultimouomo.com - Anche la NBA ha cercato di fare il suo Drive to Survive

A un certo punto Domantas Sabonis si fa portare la neve a Sacramento. È la puntata di Natale di Starting 5, l’ennesima serie di Netflix sullo sport che dovrebbe emulare Formula 1:to. Sabonis, dei cinque giocatori NBA scelti per essere seguiti dalle telecamere durante la stagione 2023/24 (gli altri sono LeBron James, Jimmy Butler, Jason Tatum e Anthony Edwards), è quello meno sopra le righe, quello che lungo le 10 puntate della serie riuscirà meno a bucare lo schermo, a trovare una storia da raccontarci. Eppure, nonostante questo, nonostante per tutta la serie si faccia passare per un ragazzo di basso profilo, tutto basket e famiglia, per Natale Sabonis si fa portare la neve in un posto dove l’ultima vera nevicata risale al 1976. Vediamo i camion che arrivano in pompa magna, e gli operai che iniziano a creare questa collinetta di neve artificiosa davanti a una casa piantata nel nulla della California Central Valley.