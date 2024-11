Ilrestodelcarlino.it - Supermarket, ladri bloccati dalla polizia. Nello zaino è stato ritrovato un maxi-pugnale

Aveva unintarsiato da 34 centimetri complessivi molto affilato, e non ha saputo giustificarne il possesso. Un tunisino di 23 anni, con precedenti per porto abusivo di armi e reati contro il patrimonio, èdenunciato dopo esserefermato dagli agenti delle Volanti del commissariato di Imola. Venerdì pomeriggio in un supermercato vicino al centro, un operatore della sicurezza ha segnalato il comportamento sospetto vicino di una coppia di ragazzi, poi usciti senza pagare. I due – il ragazzo abita a Borgo Tossignano ed è regolare, la giovane è una classe 2006 di Imola – sono sono stati fermati dagli agenti di: oltre alla refurtiva,del 23enne ètrovato il. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, e solo il ragazzo èdenunciato per porto di armi non autorizzato.