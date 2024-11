Lanazione.it - Sicurezza sul lavoro, l’incontro a 11 anni dalla tragedia del Teresa Moda

Prato, 21 novembre 2024 - “Sicuro - Sfide locali nel contesto globale” è il titolo dell’iniziativa del 2 dicembre organizzata dal Comune di Prato in collaborazione con il progetto Servizio Accoglienza e Integrazione (S.A.I.), finanziato dal Ministero dell'Interno tramite il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo che quest'anno è alla sua XI edizione. Sono infatti passati 11deldi via Toscana, in cui morirono sette operai cinesi che dormivano e mangiavano nel capannone, fianco a fianco con le taglia e cuci: durante la notte un corto circuito scatenò un incendio che in pochi minuti avvolse l'immobile senza lasciare scampo ai lavoratori. Era il 1° dicembre 2013. Subito dopo il Comune, la Regione Toscana e le istituzioni locali in collaborazione con la locale Procura della Repubblica vararono il PianoSicuro per intensificare i controlli nelle aziende produttive.