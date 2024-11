Movieplayer.it - Scream 7: ecco chi interpreterà la figlia di Neve Campbell nell'horror

Leggi su Movieplayer.it

Il settimo capitolo della saga/slasher introdurrà il personaggio delladella protagonista storica Come riportato da Variety, Isabel Mayladi, Sidney Prescott, in7. May, nota per il suo ruolo di Elsa Dutton nei prequel di Yellowstone, 1883 e 1923, reciterà al fianco della, che torna nel franchisedopo aver saltato il sesto capitolo a causa di una disputa sullo stipendio. Il creatore e sceneggiatore della saga Kevin Williamson dirigerà7, mentre Guy Busick, che ha scritto il quinto e il sesto capitolo del franchise, si occuperà della sceneggiatura.7 arriverà finalmentee sale il 27 febbraio 2026, dopo aver affrontato numerose battute .