Salvagente per la generazione Neet. Arrivano 350mila euro dal Comune

Non studiano, né lavorano né ricevono una formazione. Sono giovani tra 15 e 29 anni, mutuando un termine anglosassone vengono chiamati(Not in Education, Employment or Training). A Scandicci secondo l’osservatorio della fondazione ‘Con i bambini’, nel 2019 anno della pandemia erano il 16% del campione rappresentato per età. Una fragilità difficile da sostenere, per la quale servono progetti specifici. Ildi Scandicci punta al loro sostegno attraverso un progetto che è stato finanziato con 350milgrazie a un bando della Regione Toscana. Un progetto per sostenere e formare i, messo a punto dalla cooperativa Pegaso Network in collaborazione col. Il piano prevede di intervenire sui giovani tra 18 e i 25 anni. L’obiettivo è quello di affrontare le sfide occupazionali attraverso un approccio mirato, in modo da colmare il divario presente tra le competenze attuali dei "" e le richieste del mercato del lavoro.