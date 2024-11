Gaeta.it - Ritrovato un aereo Junkers 88 nei fondali di Capo Passero: un’importante scoperta storica

Facebook WhatsAppTwitter Un velivolo88, storico bombardiere tedesco della Seconda Guerra Mondiale, è statoa una profondità di 51 metri neidel mare presso, in provincia di Siracusa. Il ritrovamento è significativo non solo per la rarità del velivolo, ma anche per il contesto storico delle operazioni aeree che si svolsero nella zona durante il conflitto. L’, identificato grazie al numero di serie come un KG 54 , decollò il 2 marzo 1943 da Catania con l’obiettivo di bombardare il porto di Tripoli, in Libia. L’atterraggio in acqua, avvenuto a sud dia seguito di un attacco nemico, inaugura una nuova fase di studi e ricerche sul teatro operativo siciliano durante la guerra.Identificazione e equipaggio dell’Le ricerche condotte dal team delMurro Diving di Siracusa hanno permesso non solo il ritrovamento del88, ma anche l’identificazione del suo equipaggio.