Rimini-Vis Pesaro, 85 anni di storia. Con il 'Neri' quasi sempre amico

Sarà la 32esima volta domani sera al ’Romeo Neri’ trae Vis. Tutto in 85di quello che non è un derby, ma in realtà è come se lo fosse per quanto è sentito. I numeri delle sfide giocate sin qui in Romagna danno ragione alche ha alzato le braccia al cielo 14 volte, mentre la Vis solo in 4 occasioni è riuscita a portarsi a casa tutto. Gare accese e anchedecisamente ricche di gol considerando che, in totale, il bersaglio è stato centrato 69 volte, 46 dai biancorossi di casa. Poi anche 13 pareggi, a testimoniare che la posta in palio èpesata parecchio. Faccia a faccia ovviamente tutti diversi tra loro in quegli 85nei quali le due squadre hanno necessariamente attraversato alti e bassi. Negli ultimi dieci, tanto per restare allapiù recente, ci sono stati 5-Visalche hanno detto due pareggi e tre vittorie del club di Piazzale del Popolo.