Ilfattoquotidiano.it - “Potere, soldi, corruzione: si chiama guerra e si proclama giusta” – In un libro le missioni di Gennaro Giudetti al fianco degli ultimi: l’estratto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un viaggio che attraversa le sofferenze di tutto il mondo: dalla Colombia al Libano, dall’Ucraina alle baraccopoli di Nairobi fino al cuore del Mediterraneo per il salvataggio dei migranti naufraghi., operatore umanitario da quasi 15 anni, racconta le suein Con loro come loro – Storie di donne e bambini in fuga (Ed. Paoline, 216 pagg., 15 euro), firmato con la giornalista e scrittrice Angela Iantosca. Un viaggio aldi chi è considerato ultimo e che comincia in mare, con i salvataggi dei migranti, e prosegue nei campi profughi della Libia e in Colombia, in Ucraina e negli ospedali di Codogno e dello Yemen, durante l’emergenza Covid, e in Kenya tra gli, dove chi non rispetta le regole viene bruciato vivo nei copertoni abbandonati delle auto.