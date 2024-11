Oasport.it - Oggi Italia-Argentina di Coppa Davis: i possibili singolari e le scelte per il doppio

Leggi su Oasport.it

Qualeper l’esordio azzurro nel tabellone a eliminazione diretta di, nel suo attuale format, a Malaga? La domanda sembra avere sempre più risposte dalle voci di corridoio che arrivano dal Martin Carpena. E queste riguardano soprattutto il secondosta azzurro.Nelle ultime ore, infatti, sembra prendere sempre più quota Lorenzo Musetti quale giocatore che aprirà il match con i sudamericani, vincendo un vero e proprio ballottaggio con Matteo Berrettini. Per quel che riguarda l’avversario, dipende tutto dalla scelta di cui parleremo tra poco, ma si passa da Francisco Cerundolo a Tomas Martin Etcheverry. Nessuno di imbattibile, sia chiaro, per il toscano, anche perché il conteggio totale dei precedenti con Cerundolo è 2-1 (con Etcheverry prima volta), ma rimane sempre una sfida che si tiene, nel caso, su una superficie che non sarebbe realmente favorevole per nessuno.