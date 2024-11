Terzotemponapoli.com - Napoli – Roma sotto i riflettori di Radio Goal

Leggi su Terzotemponapoli.com

Maradona Jr., Falcao, Bucchi, Carrera, Lo Monaco, De Maggio, Tosto, Del Genio, Vaccaro e Leardi sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:In attesa della sfida di domenica sera traabbiamo intervistato i figli di due bandiere rappresentative di entrambe le realtà. Un’intervista doppia con da un lato Diego Armando Maradona Junior e dall’altro Giuseppe Falcao, uno cuore azzurro e l’altro grande tifosonista. Tra ricordi e considerazioni sul “derby del sole”, passando per i calciatori attuali fino al match che sarà valido questa settimana per la tredicesima di Serie A.Domenica c’è. Quali ricordi hai del fu “derby del sole”?Maradona Jr: “Ricordo un1-1 e fu la mia prima trasferta.