Ilgiorno.it - Museo in erba di Lugano. Gli anni di crescita sono 25

COMO Da domenica 30 novembre al 15 giugno, ilindipresenta la mostra "A come albero. A come arte", un doppio percorso interattivo ideato dall’Espace des inventions di Losanna e dalinin collaborazione con Roland Besse. La mostra è arricchita da un ricco programma di laboratori tra arte e natura eprevisti incontri con artisti, oltre a eventi per festeggiare un importante traguardo, i 25del. "L’albero è riparo, ombra, ossigeno, vita – spiegano gli organizzatori - È davvero difficile pensare alla nostra esistenza senza gli alberi e la doppia mostra proposta dalinè un invito a scoprire queste creature speciali cui dobbiamo tanto: conoscerli e capirne l’importanza è fondamentale per i bambini che dovranno prendersene cura più di quanto non abbiamo fatto noi finora".