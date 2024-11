Ilrestodelcarlino.it - Morto Claudio Morbidelli, innamorato del mare girò il mondo in barca a vela

Pesaro, 21 novembre 2024 – Si è spento l’altra notte a 87 anni, vinto da una malattia che da qualche tempo lo aveva relegato in casa, lui che aveva veleggiato su tutti i mari del globo. Una volta andato in pensione, insieme alla moglie Claire, aveva completato il giro delinsu “Mia Placidus”, un’imzione di nemmeno 10 metri che i due coniugi erano stati capaci di trasforcosì bene da reggere l’urto delle onde oceaniche e delle 70mila miglia percorse in 16 anni passati lontano da Pesaro. Partiti nel 1995 senza una data di rientro, senza la certezza insomma di quanto tempo avrebbero trascorso lontano, coi figli ormai grandi, se l’erano presa comoda visitando paesi, incontrando genti, stringendo amicizie e vivendo esperienze incredibili pur non essendo degli esperti marinai, almeno inizialmente.