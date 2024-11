Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 4-6, 1-2, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: c’è un break da recuperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER IN(2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 17.00)Seconda di servizio.40-40 Battuta esterna vincente di, che quantomeno ora sta lottando.40-A Mostruosoda fondo.prova a resistere in tutti i modi, ma l’argentino chiude con il rovescio lungolinea.40-40 Gratuito di, largo il rovescio incrociato.Seconda di servizio.40-A Esce di un soffio il diritto lungolinea di. Un peccato perché questo punto avrebbe potuto caricarlo.40-40 In rete la risposta di diritto dell’argentino.Seconda di servizio.30-40 Battuta esterna vincente.15-40 Lungo il diritto di.15-30 Stavolta il rovescio inside-out dell’no finisce in rete.