Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 2-6, Europei curling femminile in DIRETTA: spallata da 4 punti delle elvetiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:48 Svizzere che scelgono di iniziare in modo aggressivo l’end giocando due stone nel cuore della casa.19:46 Non è certamente finita, basta poco per riaprire un match di, ma lene devono far partire la rimonta da subito.SETTIMO END19:43 Si riscatta Paetz, che trova la non semplice bocciata siglando ben 4per le. Si mette male per le azzurre.2-6.19:42 Non perfetta l’ultima giocata di Constantini, che non riesce a chiudere la visuale a Paetz lasciando addirittura lo spiraglio per una bocciata che porterebbe 4alle svizzere. Come nell’end precedente per Paetz il dilemma tra rischio o draw da un punto.19:40 Intanto c’è equilibrio anche nell’altra semifinale. Tra Svezia e Scozia è attualmente 3 pari.