Lettera43.it - La denuncia della Cgil sui salari, Landini: «Persi mille euro in 30 anni»

Il segretario generale, Maurizio, ha lanciato l’allarme suie sul lavoro in Italia, a pochi giorni dallo sciopero generale in programma per il prossimo 29 novembre. Durante una conferenza stampa ha spiegato: «La questioneale è una questione politica e questo governo sta programmando una riduzione strutturale delle retribuzioni pubbliche. Facciamo un referendum e vediamo se i dipendenti pubblici sono d’accordo con un aumento solo del 6 per cento imposto dal governo annullando la concertazione contro il 17 per cento dell’inflazione».ha anche parlato dei datiFondazione Di Vittorio secondo cui in Italia in 30neisi sonooltre.I datiFondazione Di VittorioI numeri forniti dalla Fondazione Di Vittorio nel Rapporto sulle retribuzioni e le disuguaglianze non sono lusinghieri per il Paese.