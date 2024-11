Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Maceratese-Osimana senza tifosi ospiti

dell’non potranno essere domenica all’Helvia Recina - Pino Brizi per la partita contro ladi Matteo Possanzini (foto). È vietata la vendita dei biglietti ai soli residenti nella provincia di Ancona e sarà chiuso il settore: è quanto deciso dal Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Prevista la vendita dei tagliandi ai soli residenti della provincia di Macerata nelle ricevitorie individuate, dietro esibizione di documento d’identità; non sarà possibile acquistare i tagliandi nel circuito Vivaticket.com o simili; il giorno della gara sono valide le stesse modalità di vendita dei biglietti per la sola curva locale o tribuna. Sarà attiva la prevendita nella Tabaccheria Monachesi di via dei Velini.