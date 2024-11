Secoloditalia.it - Contrordine compagni: le ultime parole famose di Socialisti e Pd su Fitto fino a pochi giorni fa

La sinistra europea ingoia il rospo. Le delegazioni del Pd e del Psoe ingoiano la nomina di Raffaele, Commissario designato per la Coesione e le Riforme e anche la sua vicepresidenza esecutiva. Un voto che prefigurava un allargamento politico della maggioranza all’Ecr e che aveva creato alzate di scudi deie, in casa nostra, del Pd. Dopo tanti muri la segretaria Schlein ha capitolato: “Il contributo mio e del Pd va nella direzione di chiudere un accordo e lanciare in avanti quella maggioranza”, ha detto nella conferenza stampa al Nazareno convocata per commentare i risultati delle Regionali in Umbria ed Emilia-Romagna. Dopo tanto sbraitare la sinistra si “addomestica”. Viene da ridere a rileggere i niet delle scorse settimane venute meno dopo le “raccomandazioni” dei vari Mattarella, Monti, Prodi.