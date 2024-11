Terzotemponapoli.com - Chiariello sul Napoli, tra valutazioni positive e critiche

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto: “Domenica la Roma di Ranieri pronta a rilanciarsi”Così il giornalista: “Il calendario delstabilisce che dobbiamo affrontare domenica la Roma di Ranieri che è pronta a rilanciarsi, la giornata seguente dobbiamo affrontare il Torino in trasferta. Ci sarà la doppia sfida con la Lazio prima in Coppa Italia in trasferta e poi al Maradona in Serie A. L’anno, infine, si dovrebbe chiudere con il match contro il Venezia, la sfida più abbordabile. Il calendario comporta match contro Roma, Torino, Lazio, Udinese, Genoa e Venezia. Le prossime cinque sono partite delicatissime.