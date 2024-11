Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Tijani Reijnders e Francesco Camarda assenti nella seduta di allenamento: ecco perché

Leggi su Dailymilan.it

saltano l’in vista di: le motivazioni di tale sceltaIlsi prepara in vista della sfida contro ladi sabato 23 novembre alle ore 18. Mahanno saltato l’di oggi 20 novembre 2024 a pochi giorni dalla partita contro la Juvenrus a San Siro.Come spiega Baiocchini a Sky Sport 24, i due calciatori hanno avuto un giorno in più di riposo visto che hanno giocato ieri. Chu con l’Olanda e chi con l’Italia U19. Da domani, però, torneranno insieme al gruppo ad allenarsi nel centro diello.saltano l’preil motivo View this post on InstagramA post shared by Tijjani(@tijjanidiLEGGI ANCHE Calciomercato, la mossa di Zlatan Ibrahimovic per convincere Samuele RicciNessuno allarmante motivo per la loro assenza aellogiornata di oggi.