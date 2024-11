Sciopero medici e infermieri le voci dalla piazza | La situazione per noi può solo peggiorare – Il video

Leggi su Open.online

Mille camici bianchi sono scesi insotto la pioggia a Roma, inSanti Apostoli, per protestare contro la manovra del governo Meloni, giudicata lontana dalle necessità della sanità pubblica. Unodi 24 ore, proclamato da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, a cui hanno aderito – secondo gli stessi sindacati – l’85% di, dirigenti,e professionisti sanitari. Oltre il 50% deidella Lombardia lascerebbe il lavoro«La sostenibilità del sistema sanitario è ciò che interessa alle persone, il finanziamento per quanto aumentato non è sufficiente. Ne è consapevole lo stesso ministro Schillaci che aveva chiesto 7 miliardi e ne ha ricevuto uno». Così racconta Stefano Magnoni, segretario regionale di Anaao Assomed Lombardia, in viaggio da Milano per Roma, insieme ad altri 40ed operatori sanitari.