Morto dopo due giorni di agonia Elton Dema, l’operaio schiacciato contro il soffitto da un carrello elevatore

Erba, 20 novembre 2024 – E’ durata duel’di, operaio di 41 anni residente ad Azzano San Paolo, rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto lunedì mattina all’interno dell’area ex Gasfire. La sua morte è stata dichiarata oggi dai medici dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove era arrivato in condizioni tragiche . Ricoverato in Neurorianimazione, non si è mai ripreso. L’incidente Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione, da parte di carabinieri e personale tecnico di Ats Insubria, intervenuti per ricostruire l’accaduto partendo da un dato di fatto:lunedì mattina verso le 10, era su unche sarebbe stato manovrato da un collega. Stavano svolgendo lavori di riqualificazione all’interno dell’area industriale dismessa di via Fiume 8, quando l’uomo improvvisamente era finitoildella struttura, rimanendotra ilsu cui si trovava e il pannello della copertura.