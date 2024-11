Mistermovie.it - Mister Movie | La Marvel vuole Rachel Zegler per un ruolo misterioso nell’MCU

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.IlCinematic Universe (MCU) continua a sorprendere con nuove espansioni, aggiungendo talenti straordinari al suo già ricco roster di attori e registi. Tra le voci più recenti, spicca quella che vorrebbe, la giovane e promettente attrice protagonista del live-action di Biancaneve, pronta a unirsi alla famiglia.Un nuovo volto per l’MCU?Secondo MyTimeToShineHello, uno scooper molto seguito su X (precedentemente Twitter), iStudios avrebbero messo gli occhi super unnon ancora definito. Sebbene non siano stati forniti dettagli sul possibile personaggio che potrebbe interpretare, l’ipotesi ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che si sono lanciati in speculazioni su quale figura iconica dei fumetti potrebbe calzare a pennello per l’attrice.