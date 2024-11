Sport.quotidiano.net - Jasmine Paolini, vittoria decisiva. E’ toscana la firma azzurra sulla Billie Jean King Cup

Malaga (Spagna),20 novembre 2024 – Grazie al successo dellasu Rebecca Sramkova, l’Italia ha ottenuto il secondo e decisivo punto per vincere leCup di tennis (in pratica la Coppa Davis femminile) superando la Slovacchia., nata a Castelnuovo Garfagnana ma originaria di Bagni di Lucca, ha vinto 6-2 6-1. Per l'Italia, capitanata da Tatiana Garbin, è il quinto successo nella manifestazione. «È incredibile, chiudere così con questo titolo, è fantastico, non ho parole». Cosìal termine della finale vinta dalle azzurre. «Io provo a godermi ogni momento - ha aggiunto - sono fortunata a far parte di questa squadra, ho vissuto una settimana incredibile e abbiamo portato un altro trofeo a casa. Questa settimana è andato tutto benissimo»