Grande Fratello Federica e la verità di Antonio | Alfonso sbotta in diretta

, Stefano e l’inaspettato arrivo in Casa diFico. Il confronto in, il triangolo di questa nuova edizione formata dae Stefano continua far discutere dentro e fuori dalla Casa.D’Apice vede le nuove clip die Stefano in Casa: “Sai che ci sono stati anche prima del GF, una cosa è vederlo, è fastidioso. Mi da fastidio perchè vedo la ragazza col quale sono stato otto anni”.commenta: “Il discorso che ha fatto Stefano è giusto, mi condiziona molto. Non sono riuscita a fare delle cose perchè non sapevo come potesse sentirsi”.Leggi anche, martedì 19 novembre: sorprese e nuovi confrontiIl confronto inFico arriva in Casa per un confronto con