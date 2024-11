Lanazione.it - Esposito in rete con la Nazionale. Il beniamino degli aquilotti protagonista anche nell’Under 21

Nella festa azzurra non poteva mancare la specialità della casa che ormai a Spezia, oltre alla farinata, è rappresentata dai guizzi di Francesco Pio. Il suo gol ha regalato un brivido ulteriore, se non altro caldo, a quelli del vento pungente che ha accompagnato l’arrivo in città dell’Italia Under 21 impegnata nell’amichevole contro l’Ucraina. L’accoglienza del “Picco” è stata positiva nonostante il clima, l’orario e la diretta televisiva che non hanno certamente invogliato il pubblico ad avventurarsi nel clima rigido dello stadio per salutare gli azzurrini. All’emozioneinni nazionali intonati dai bambini nella gradinata si è aggiunto il gol realizzato da Francesco Pio, l’elemento più atteso insieme al compagno di squadra Nicolò Bertola. I beniamini dello Spezia sono punti fermi del gruppo guidato dal commissario tecnico Carmine Nunziata che ha approfittato dell’uscita, senza punti qualificazione in palio, per sperimentare qualche soluzione in vista dei prossimi impegni ufficiali e dei campionati Europei.