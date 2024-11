Bread and Roses | recensione del documentario prodotto da Jennifer Lawrence

Leggi su Cinefilos.it

anddeldada, che sfrutta la sua posizione di primo piano a Hollywood per dare voce a chi non ce l’ha, ilanddella regista afghana Sahra Mani, è un grido di protesta che mette in luce le devastanti conseguenze del ritorno al potere dei talebani in Afghanistan nel 2021. Attraverso le storie intime di tre donne, Zahra, Taranom e Sharifa, Mani offre un ritratto ravvicinato di una resistenza viva che si aggrappa con coraggio alla speranza e alla forza della condivisione, nonostante le oppressive restrizioni che hanno trasformato le loro vite in una prigione a cielo aperto.andci porta nel cuore dell’esperienza quotidianaDalla scena di apertura,andsi distingue per la sua scelta stilistica di abbandonare qualsiasi voce narrante o intermediario che guidi lo spettatore.