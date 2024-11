Thesocialpost.it - Augias vede il comizio della Meloni in tv: “È un delirio, un premier si può esprimere così? Trasecolo”

Leggi su Thesocialpost.it

Corradoundi Giorgiain tv e perde letteralmente il controllo. Succede durante l’ultima puntata di Dimartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. Ma cosa ha detto ladigrave da scatenare una reazionesopra le righe da parte di uno dei decani del giornalismo italiano?Leggi anche: Luciana Littizzetto, la gaffe in diretta tv: “È morto? Non lo sapevo”. Fazio imbarazzatoAd un certo puntopuntata di Dimartedì del 19 novembre, va in onda unpre elettorale di Giorgiain cui laarringala folla: “Voi fornite alibi agli estremisti per avvelenare le nostre democrazie con l’odio politico, e vi presentate come forze responsabili. È vergognoso che si usino questi temi per raggranellare qualche voto. Per la sinistra vale sempre di più il suo personale destino che quello degli italiani”.