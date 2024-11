Lanazione.it - Alleanza Verdi Sinistra di Arezzo sulla Vertenza Abb

Leggi su Lanazione.it

, 20 novembre 2024 –diera presente all’assemblea dei lavoratori che si è svolta il 18 novembre 2024 davanti ai cancelli di ABB E-mobility di San Giovanni Valdarno, multinazionale che produce paline per la ricarica di autoveicoli elettrici, condividendo la preoccupazione e lo sconcerto che si leggeva nei volti dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali dopo il licenziamento, avvenuto con l’inoltro di una PEC, di 33 lavoratori: 16 operai e 17 impiegati. Motivazione: crisi della domanda e rifiuto di ricorrere agli ammorzatori sociali previsti in caso di crisi aziendali. I lavoratori che perderanno il lavoro saranno molti di più perché parte della produzione avviene tramite i così detti “lavoratori somministrati”, per intendersi i lavoratori a chiamata, per i quali non è prevista alcuna procedura di licenziamento, basta non chiamarli.