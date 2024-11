Gaeta.it - Aggiornamento del Piano Sociale e Attività Regionali in Abruzzo: Le Novità di Novembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter Nella riunione del 19, la Giunta regionale dell’, guidata dal presidente Marco Marsilio, ha approvato aggiornamenti significativi riguardanti ildi attuazione del FondoEuropeo Plus. Questi interventi mirano a rafforzare il tessutoe economico della regione, attraverso una serie di misure destinate a promuovere il benessere dei cittadini e lo sviluppo delle aree interne e urbane. Dettagli sull’deldi attuazione FSE+Il 19segna una data importante per la Giunta regionale dell’, che ha deliberato l’deldi attuazione del FondoEuropeo Plus, versione 3. Questo documento rappresenta uno strumento fondamentale per realizzare le iniziative delineate nel Programma RegionaleFSE+ 2021-2027.