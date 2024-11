Nerdpool.it - Topps porta il collezionismo a Milan Games Week & Cartoomics

Anche quest’anno, lasarà il punto di ritrovo per i collezionisti e gli appassionati di cultura pop: un evento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza unica tra scambi, unboxing e novità esclusive,– storico leader con oltre 80 anni di successi nel settore – sarà protagonista con il suo iconico stand al Padiglione 11, Stand C10 – C08, diventando il punto di riferimento per tutti coloro che amano esplorare l’universo delle carte da collezione. Sarà un vero e proprio tuffo nel mondo sportivo a cominciare dalla nuovissima linea Match Attax 24/25, un’edizione imperdibile per gli appassionati di calcio europeo, dedicata alle tre competizioni UEFA 2024/2025: Champions League, Europa League e Conference League. Per i più esigenti, l’areaHobby offrirà una selezione esclusiva, pensata per chi cerca rarità e di alto livello.