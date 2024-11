Corrieretoscano.it - Stefano De Martino a Sanremo? “La clausola per farlo nel mio contratto c’è”

Deha raccontato, riguardo, che “Lapernel mioc’è. Ma non ho fretta:è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo“, riferendosi a Carlo Conti, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.Deha parlato anche del suo rapporto con Amadeus: “Gli ho scritto un messaggio quando ho saputo che avrei fatto ‘Affari tuoi’, e mi ha incoraggiato. Ero subentrato a lui anche a ‘Stasera tutto è possibile'”. Poi aggiunge: “Nessuna competizione con Amadeus, piuttosto mi sono concentrato per trovare un mio modo di condurre. In ogni caso la partita noi ce la giochiamo con Canale 5?.Nell’intervista Deha ripercorso la sua vita privata e la carriera, dagli esordi ad ‘Amici’ al matrimonio con Belen Rodriguez, fino ai numerosi flirt a lui attribuiti.