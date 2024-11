Gqitalia.it - Ranra ha creato la scarpa perfetta per i mesi più freddi dell'anno

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Da tempo, in risposta ad anni di dominioe sneaker, si è sviluppato un culto per tutte quelle scarpe originariamente pensate per uno scopo ma riconvertite per far parte’abbigliamento di tutti i giorni. È successo con le scarpe da corsa e, in un certo senso, è successo anche con quelle da montagna. Adesso, a questa lunga lista di calzature dalla doppia funzione, si è unita anche la KALT, la primacreata da, il brand con sede a Londra e a Reykjavík specializzato in outerwear di alta qualità.Hasselblad+TopazNon è un caso se, per la sua prima avventura nel mondo del footwear, il marchio ha scelto come ispirazione il trekking, creando unapensata prima di tutto per proteggere il piede dal nemico numero uno di qualsiasi appassionatoe escursioni in montagna: il freddo.