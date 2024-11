Anteprima24.it - “Porta una torcia e accendila a Diego”: una notte di ricordo e passione sotto la Curva B

Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 25 novembre, alle ore 21, i tifosi del Napoli si ritroveranno fuori laB per un evento carico di emozione e simbolismo: un omaggio al più grande,Armando Maradona, nel giorno del quarto anniversario della sua scomparsa. Con lo slogan “Nato scugnizzo, mai morirà. Maradona figlio della nostra città!”, i tifosi chiamano a raccolta il popolo partenopeo. L’invito è chiaro e diretto: “una!”.Per Napoli, Maradona non è stato solo un calciatore, ma un simbolo di riscatto, un figlio adottivo che ha fatto sognare un’intera città con il suo talento e la sua. La sua figura è diventata immortale, un emblema di una Napoli che lotta, sogna e si afferma, contro tutto e tutti. L’evento si terrà in uno dei luoghi più significativi per i tifosi azzurri: laB, cuore pulsante del tifo napoletano, ora dedicata a Rececconi, storico leader ultras dei Fedayn Napoli.