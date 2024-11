Lopinionista.it - Piatti a base di Gorgonzola Dop, otto ricette per le festività natalizie

IlDop è tra i pochi prodotti caseari italiani che si presta sia ad essere degustato in purezza, svelando il suo gusto inconfondibile, sia ad essere utilizzato in mille diverse preparazioni, dall’antipasto al dolce, grazie alla sua estrema versatilità.Eccospeciali per portare in tavola tutto il gusto delDop anche durante le feste. Abbiamo selezionato due originali antipasti che esaltano la cremosità delDop, due primiraffinati e di facile realizzazione, due secondi adi pesce che possono essere preparati e impiattati in anticipo e, infine, due originali dessert, perché ilDop può riservare grandi soprese anche nelle preparazioni dolci.1. TORTELLINI FRITTI CON SALSA ALDOP ED ERBA CIPOLLINADIFFICOLTA’ 2RICETTA PER 4INGREDIENTI250 g tortellini cottiOlio di semiPer la salsa:200 gDOP150 g latteErba cipollinaPepeIn un pentolino scaldate il latte e poi unite ilDop.