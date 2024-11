Gaeta.it - Nuove speranze per la giustizia nel caso Simonetta Cesaroni: il gip si riserva di decidere

Nel corso del processo relativo al delitto di, avvenuto a Roma nel lontano agosto 1990, il giudice per le indagini preliminari ha preso tempo persulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura. I familiari della vittima, attraverso un esposto, hanno sollecitatoindagini su alibi di persone già coinvolte precedentemente. L'obiettivo finale è quello di giungere a una verità spesso sfuggente, in unche ha segnato profondamente la cronaca italiana.Richiesta di archiviazione e nuova indagineLa Procura di Roma ha avanzato la richiesta di archiviazione per ildi omicidio volontario che coinvolge. Il procedimento di revisione ha preso avvio nel marzo 2022, dopo che i familiari hanno presentato un esposto, richiedendo un riesame di qualche alibi già esaminato.