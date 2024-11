Lanazione.it - Monossido di carbonio dalla caldaia, quattro persone intossicate

Leggi su Lanazione.it

Signa (Firenze), 19 novembre 2024 – Paura stamani a Campi Bisenzio. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti intorno alle ore 10:40 in via di Vingone a causa di una fuoriuscita dididi un appartamento.di due nuclei familiari diversi sono rimastee soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto. Due di queste sono state poi portate in ospedale per i controlli di rito. I vigili del fuoco hanno effettuato la misurazione all’interno dell’edificio, dove nell’appartamento dal quale si è originato ille duesono state soccorse dal personale sanitario. Durante il controllo da parte del personale dei vigili del fuoco è risultata presenta una alta concentrazione didiin particolare nel vano scale e nell’appartamento soprastante.