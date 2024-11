Ilfattoquotidiano.it - “Me la incornicio la caz*o di multa”: riceve una sanzione da 200 euro per una birra, la risposta diventa virale. Poi lancia una raccolta fondi per pagarla

Essereti perché si sta bevendo unaè possibile? A quanto pare sì. E’ ciò che è successo ad una cittadina di Genova che ha ricevuto unada 200perché “consumavada bottiglia di vetro marca *****”, come si legge sul verbale che la donna ha condiviso su Facebook.I fatti risalgono alla notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, quando la genovese e il suo compagno sono stati fermati dalla polizia locale mentre passeggiavano per il centro storico con in mano due bottiglie di. Ma a Genova è vietato bere “all’aperto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed anche non alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo dalle ore 22.00 alle ore 6.00”, si legge sul Regolamento di Polizia Urbana. Così, i due agenti non hanno potuto fare altro che sottoscrivere lae darla alla ragazza che, però, ha scelto di prenderla con ironia: “Me laladi”, dichiara la donna, tant’è che i poliziotti hanno riportato la frase sul verbale.