Mantenimento figli sbagliato pensare ai 18 anni | tocca fino a questa età

Una delle domande più frequenti in tema di divorzio o separazione è quella legata al limite di età per sospendere ilai: tutti i dettagli.Quando una coppia si separa subentra, se presenti, la questione relativa aldeiche può essere stabilito o durante la fase giudiziale nel corso della separazione o tramite accordo fissato tra i due genitori.ai 18età (Cityrumors.it)Ilspetta al genitore non “affidatario” e erogato attraverso assegno mensile per sostenere le spese ordinarie, scolastiche e quotidiane delo. In molti si chiedonoa quale età debba essere corrisposto e, a volte, si pensa che l’età limite sia 18, in realtà esistono dei casi che prevedono ilanche oltre.